Mostra canina al parco. Più di 50 esemplari

Domenica a Tolentino prima edizione della Mostra canina nazionale organizzata da Pro loco 2.0 e Arci Caccia con il patrocinio del Comune e dell’Unione montana dei Monti Azzurri. Nel parco cittadino "La Malfa" (dove si trova l’area di sgambamento) sono attesi almeno una cinquantina di cani, ma vista la curiosità che l’iniziativa sta suscitando – non solo in città – non si esclude la presenza di un numero maggiore di esemplari. Le iscrizioni apriranno alle 8,30. Queste le classi: esordienti 4 e 7 mesi; giovani 8 e 11 mesi; intermedia 12 e 17 mesi; libera 18 mesi in su; campioni Arci Caccia; veterani; lavori Arci Caccia, cani non di razza, giovani handler; coppie e gruppi; "speciale" per cani da seguita. Alle 10,30 inizierà la mostra vera e propria. Nel corso della pausa pranzo interverranno l’Unità cinofila della Polizia locale, con il cane Billy e il conduttore Giorgio Aringoli, e l’associazione cinofila "Love Your Dog" per la dimostrazione dell’Unità cinofila da soccorso mantrailing (esibizione di obbedienza). Quindi, il meeting riprenderà con il best in show; protagonisti il miglior meticcio, giovani presentatori, speciali di razza, cani da compagnia, miglior cane, coppie e gruppi e best in show finale. L’evento è stato presentato ieri in Comune dal vicesindaco Alessia Pupo, dai consiglieri comunali Fabio Borgiani e Benedetta Lancioni, da Joseph Fogante, presidente di "Tolentino Popolare", e dai rappresentanti della Pro loco 2.0, Tatiana Raffaelli e Aldo Marcelli, i quali sono stati coadiuvati nell’organizzazione anche dal consigliere comunale Mirko Angelelli. Nell’occasione sono stati ricordati alcuni aspetti tecnici. Il concorso è aperto a tutte le razze (iscrizione 18 euro); gli animali, per parteciparvi, devono avere il libretto delle vaccinazioni; la giuria sarà composta da cinque esperti dell’Arci Caccia; in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

m. g.