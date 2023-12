Mostra collettiva degli artisti dell’Ucai

Nuova esposizione per gli artisti dell’Ucai di Civitanova. "La luce vera che illumina ogni giorno" è la collettiva che verrà ospitata, fino al 26 dicembre, nei locali della parrocchia del Santissimo Redentore di Casette d’Ete, con il taglio del nastro previsto per le 15 di domenica. Le opere in vetrina appartengono a Paolo Agostini, Nevia Amaolo, Angelita Angelini , Giuseppe (Pino) Branchesi, Rosanna Ciminari, Silvio Craia, Daria Castelli, Marisa Cesanelli, Gabriella Cesca, Nicola Fioretti, Enrichetta Gadioli, Rossella Gualtieri, Michael Eldridge, Angela Mazzanti, Mario Mercoldi, Melita, Giuditta Messi, Gina Moschettoni, Aldo Petrini, Carina Pieroni, Rachele A., Viviana Romagnani, Pino Santandrea, Isabela Seralio, Lucia Spagnuolo, Marina Tollero, Clara Venanzetti e Sandra Torquati.

"Davanti a un’opera d’arte – le parole di don Andrea Verdecchia, consulente ecclesiastico dell’Ucai cittadina – si può gustare la luce che ne trapela: nei colori, nei tratti, nelle parole o nei suoni. Possa essere questo l’augurio che accompagna l’operato di ogni artista: aprire nelle ombre della umana esistenza quello spiraglio di luce che è nel medesimo tempo carezza del divino e incarnazione del cielo".

f. r.