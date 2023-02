Mostra contro il cyberbullismo con gli studenti delle superiori

È stata inaugurata, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la mostra con i lavori realizzati dagli studenti delle scuole superiori, organizzata dall’Università con il patrocinio del comitato provinciale Unicef, all’interno del progetto dell’Osservatorio interuniversitario sul bullismo finanziato dalla Regione in collaborazione con i quattro atenei marchigiani. Il liceo artistico Licini di Ascoli, l’istituto Einstein Nebbia di Loreto e l’istituto superiore Mattei di Recanati hanno aderito, affidandosi alla collaborazione con il Dipartimento di studi umanistici dell’ateneo. Al taglio del nastro presenti il direttore dei Dipartimento, Roberto Mancini, la referente scientifica, Paola Nicolini e il coordinatore della sezione di filosofia e scienze umane Francesco Orilia. La mostra resterà aperta fino al 21 febbraio nell’atrio delle ex carceri in via Garibaldi 20. È possibile prenotare visite guidate e attività di laboratorio scrivendo a:[email protected], o a [email protected] Hanno collaborato al progetto anche Giorgio Cipolletta, docente di scuola superiore, Elisa Cirilli, pedagogista, Marta Di Massimo, tirocinante del corso di laurea in psicologia, Veronica Guardabassi, psicologa, Alessandro Maranesi, laureato in filosofia. La progettazione e la realizzazione grafica è di Federica Tarchi.