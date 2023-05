Mostra d’arte al Fabrica City

Sabato e domenica sarà aperta al pubblico la mostra d’arte "Racconti", a cura Giorgia Isidori (nella foto). Taglio del nastro dopodomani alle 17.30 nei locali di Fabrica City (ex magazzino delle Ferrovie dello Stato vicino alla stazione, in viale Matteotti) con l’intervento della stessa artista e curatrice Isidori, a cui seguiranno letture di poesie con l’attore Matteo Canesin e intrattenimento musicale con Yuri Valenti. Patrocinata dal Comune, la mostra espone la collezione personale delle creazioni dell’artista; domenica prosegue dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. La pittrice, nata a Macerata, è laureata con lode alla facoltà di lettere e filosofia Unimc e fa parte dell’Associazione Maestri Vasai Appignanesi. Non era ancora maggiorenne quando ha iniziato ad approcciarsi alla pittura su ceramica, per poi affiancare disegni su china, pastelli e gessi su carta. "Gli scenari più rappresentati dall’artista sono perlopiù ambienti su terra, campagna, mare, piazze, borghi, scorci naturalistici e motivi floreali – spiegano i promotori –. Forte è il suo legame con la natura e i suoi luoghi natali, che penetrano attraverso la sua arte non solo pittorica, ma anche poetica". Info 3345477604.