Mostra d’arte con la Varnelli

Si inaugura domani alle 18 a Villa Colloredo Mels a Recanati la mostra della pittrice Karen Thomas, "Stagioni, i colori dell’eterno mutamento", visitabile fino al 7 settembre. L’esposizione, patrocinata dal Comune, è realizzata grazie all’associazione Welcome Association Italy, che assiste gli stranieri che vogliono vivere in Italia, e curata dal Progetto Minerva con la cooperativa Orologio. Chiuderà l’esposizione un’opera ideata per un’edizione fuori commercio del liquore Varnelli. La Distilleria Varnelli è infatti partner della mostra e sarà presente nel giorno del vernissage con una sua postazione e un barman, poi in una serata dedicata speciale.