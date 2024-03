Mostra d’arte "E Dio vide che era cosa buona" da domenica per la festa di San Giuseppe

Alla festa di San Giuseppe arriva la mostra d’arte "E Dio vide che era cosa buona". La collettiva a cura della sezione cittadina dell’Unione cattolica artisti italiani (Ucai) sarà ospitata nella chiesa di San Giuseppe Operaio e verrà inaugurata alle 11 di domenica. Ecco gli artisti in vetrina: Paolo Agostini, Angelita Angelini, Giuseppe (Pino) Branchesi, Gabriella Cesca,Rosanna Ciminari, Marisa Cesanelli, Silvio Craia. Moreno Corallini, Nicola Fioretti, Fra Jo, Enrichetta Gadioli, Melita, Mario Mercoldi, Mario Migliorelli, Gina Moschettoni, Rachele A. Carina Pieroni, Daniela Ripani, Viviana Romagnani, Isabela Seralio, Lucia Spagnuolo, Marina Tollero, Angela Valentini e Clara Venanzetti. Per l’occasione, spazio anche ai testi poetici di Onorina Lorenzetti e Angela Mazzanti. "Oggi, più che in altri tempi, l’artista ha una missione, una responsabilità: smascherare la bellezza della finzione e del maquillage, una bellezza morta, artefatta che nasconde, ma non rivela, che acceca senza illuminare. Il vero artista è colui il quale, con ‘lo sguardo del bambino e del veggente’ (R. Guardini), mostra e svela la bellezza autentica", le parole del parroco don Andrea Verdecchia.