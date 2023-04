Mostra dedicata ai 100 anni della Recanatese

di Antonio Tubaldi

Inaugurata la mostra "Il Calcio a Recanati in Italia e nel mondo" con annullo filatelico, nell’atrio del palazzo comunale di Recanati, organizzata dal Circolo culturale filatelico e numismatico Recanatese presieduto da Mauro Filipponi in collaborazione con l’amministrazione in occasione del Centenario della nascita della Unione Sportiva Recanatese (1923-2023). "Una mostra molto interessante, curata nei dettagli con grande professionalità dall’Associazione Filatelica che mette in luce i cento anni di storia della Unione Sportiva Recanatese", commenta il sindaco Antonio Bravi che sottolinea come "da sempre c’è un rapporto di grande collaborazione tra il Comune e l’Unione Sportiva Recanatese, una collaborazione che si è riconfermata anche con il passaggio della società nel campionato professionistico di serie C e l’investimento del Comune sull’adeguamento dello stadio Tubaldi per consentire alla società di disputare al meglio le partite del campionato". L’inaugurazione della mostra ricca di documenti, fotografie e maglie dell’epoca oltre a diverse raccolte di francobolli e di annulli postali delle squadre italiane di calcio più titolate e la documentazione relativa ai Mondiali di Calcio, è avvenuta alla presenza del sindaco Antonio Bravi, del vicesindaco Mirco Scorcelli, dell’assessora alla Cultura Rita Soccio, del assessore ai Lavori Pubblici Francesco Fiordomo, del Consigliere con delega allo Sport Sergio Bartoli e del consigliere Graziano Bravi. Per i Leopardiani erano presenti il Presidente Adolfo Guzzini, Angelo Camilletti, Mauro Tanoni e lo storico custode della società Luciano Scarponi. "Ringrazio molto il sindaco Bravi e l’amministrazione per i salti mortali fatti che ci hanno consentito di ritornare a giocare il prima possibile a Recanati", ha detto il presidente Adolfo Guzzini ricordando anche i calciatori che hanno fatto la storia della Recanatese. "Ringrazio il presidente del Circolo culturale filatelico e numismatico di Recanati Mauro Filipponi per aver permesso alla città di poter ammirare questo materiale in un viaggio immersivo nella storia della Recanatese e del calcio nazionale – ha detto Rita Soccio –. Recanati vanta molte associazioni attive sia nella cultura che nello sport e in questa occasione voglio sottolineare anche la grande attività delle nostre scuole che hanno aderito all’iniziativa portando in mostra i loro elaborati creativi sul tema proposto dal Circolo dei cento anni della Recanatese". Per l’occasione l’azienda di giocattoli Clementoni ha realizzato un simpatico puzzle che ritrae la squadra e che viene regalato ai visitatori più piccini. La mostra potrà essere visitata fino a domenica ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.