Mostra di Pittura e Disegno a Civitanova, "I Colori Che Ballano"

"I colori che ballano": è il titolo della mostra inaugurata nella biblioteca Zavatti di Civitanova ad opera della professoressa Iryna Bakhmach (a destra nella foto con Monia Ciminari), a conclusione del suo corso di disegno e pittura, che ha coinvolto uno stuolo di bimbi. Per i più piccoli i colori , le forme e la scultura tridimensionale sono estremamente intriganti. Il laboratorio posto in essere si è trasformato in un luogo di scoperta. "Un bambino creativo è un bambino felice", ripeteva Bruno Munari, artista, designer e scrittore italiano contemporaneo. Promotore dell’arte programmata ha individuato come sua opera principale i laboratori per bambini. E proprio in questo caso, tutti insieme, hanno collaborato per realizzare composizione artistiche ricche di figure di animali. Un tripudio di sensazioni tra voli leggeri di farfalle su prati in fiore che addensano le pareti del cuore. La mostra sarà visitabile fino a sabato (orario 10-19). Esposte anche opere di Dana Bakhmach e un piccolo contributo artistico ‘La luna sul cuscino’ di Monia Ciminari, che ha allietato la presentazione con un racconto ispirato alla sua opera e altre poesie tratte dal suo ultimo libro "A mia figlia". Ad animare i più piccini il mago Gabriel con i suoi simpatici esperimenti. L’artista di Buenos Aires è in Italia dal 1989, per circa 20 anni ha collaborato con l’Unitalsi dell’Arcidiocesi di Fermo. Collaborazione con Irina e la Ludoteca Giada per progetti in progress sempre migliori.

Ennio Ercoli