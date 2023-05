Mostra di Tavoletti per i 15 anni di ’Amici Per’

Tanti anni di progetti e iniziative dell’associazione ‘Amici Per’: quindici a settembre. A raccontarli è stato, nel tempo, Alessio Tavoletti, professore di grafica e fotografia e pittore. Per questo ’Amici Per’ ha voluto allestire una mostra, insieme a lui, con ottanta delle sue opere. L’inaugurazione è sabato, alle 17.30, alle Gallerie di Palazzo Sangallo a Tolentino. Una sezione riguarda l’impegno associativo in Africa e in Italia. "Tavoletti si è occupato della comunicazione della nostra associazione e lo ha fatto gratuitamente, com’è nello spirito volontario che ci contraddistingue – spiega il gruppo -. Ad Alessio, allora, abbiamo deciso di dedicare il nostro spirito organizzativo". La mostra sarà aperta giovedì, venerdì e sabato ore 18-20, domenica 10-1316-20. Info 3331202322.