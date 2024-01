Mostra e incontri a scuola . I giovani uniti nel ricordo

Come tutti gli anni, ieri 27 gennaio, è stata celebrata la Giornata della Memoria anche a Tolentino. La cittadinanza assieme all’amministrazione, al Consiglio comunale dei Ragazzi, alle autorità, alle associazioni d’Arma e Combattentistiche, all’Anpi e a una nutrita rappresentanza degli studenti delle scuole tolentinati ha partecipato a questa particolare giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto che viene ricordato perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Le celebrazioni sono state aperte, nella mattinata, nell’androne di Palazzo Sangallo, in piazza della Libertà, con l’inaugurazione e la presentazione a cura di Franco Maiolati della mostra ’Ma lui non vuole che se parli’ con una significativa testimonianza dei Giusti fra le Nazioni, quali speranza per l’oggi. L’esposizione a cura del Circolo Culturale Colsalvatico sarà visibile fino al 25 febbraio. Tullio Colsalvatico, tolentinate, poeta, scrittore, uomo di grande spessore culturale, impegno sociale e qualità umane, è stato riconosciuto Giusto fra le Nazioni nel 2009 per aver salvato alcuni ebrei. Successivamente, al Parco Vittime della Shoah, in piazza Peramezza, è stata deposta una Corona di Alloro.

La manifestazione è proseguita con gli interventi del sindaco Mauro Sclavi, del presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj e del baby sindaco Giulia Semmoloni e del presidente Giulia Dignani del Consiglio comunale dei Ragazzi. Inoltre si sono tenuti anche diversi incontri nelle scuole secondarie, programmati anche nei prossimi giorni, con Maurizio Pincherle, neuropsichiatra infantile e socio onorario del centro studi di Ascoli che interviene su ’Le leggi e persecuzioni razziali in Italia’ a cura di Anpi Tolentino. L’organizzazione della Giornata della Memoria è stata curata dal Comune di Tolentino in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea Mario Morbiducci di Macerata, l’Anpi sezione di Tolentino, il Circolo Culturale Tullio Colsalvatico e le scuole.