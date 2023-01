Mostra e incontri per il centenario della nascita di don Giussani

Una mostra e una serie di incontri in programma per celebrare il centenario della nascita di don Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione. Il Centro nuova cultura di Macerata e il movimento di Comunione e Liberazione, con il patrocinio del Comune, infatti, hanno previsto una serie di appuntamenti a partire da domenica, quando verrà inaugurata, alle 9 agli Antichi Forni, la mostra "Dalla mia vita alla vostra - Il centenario di Don Giussani". L’itinerario della visita offre la possibilità di conoscere la sua figura, anche attraverso audio e video tratti da suoi interventi. Sarà anche un’occasione per conoscere la novità che l’incontro con don Giussani ha generato e continua a generare nella vita di molti. La mostra resterà aperta fino al 12 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Sono previste visite guidate e prenotazioni per gruppi rivolgendosi al 349.3457420. Seguirà, alle 18 all’ostello Ricci, il concerto "La nostra voce canta con un perché", proposto dal coro di Comunione e Liberazione che proporrà alcune delle canzoni che hanno segnato la vita e la storia del movimento. Venerdì 10 febbraio, alle 21.15 alla Domus San Giuliano, si terrà l’incontro "Dalla mia vita alla vostra" con monsignor Giancarlo Vecerrica, Wael Farouq, docente di lingua e letteratura araba all’Università Cattolica di Milano, e Alessandro Fulli, studente universitario. Sabato 11, alle 18 alla Domus, terzo incontro "Il medico della speranza. La testimonianza di Takashi Paolo Nagai".