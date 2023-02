Mostra e incontro sulle donne in vista della giornata dell’8 marzo

L’8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Recanati, in vista di questa data, ha organizzato per sabato 4, dalle 17.30, un incontro dal titolo "Donne, Vita, Libertà". Questo slogan, di sole tre parole, dà voce alle proteste in difesa dei diritti delle donne e viene gridato anche dagli uomini. Esso in origine è stato lanciato dal movimento di liberazione curdo per poi diffondersi in Iran e in tutto mondo diventando il simbolo di tutte le donne. L’incontro, patrocinato dal Comune e da Astea Energia-gruppo Sgr, si svolgerà nella sede Soms Recanati, in via Gregorio XII, e sarà caratterizzato da tre momenti. Il pomeriggio si aprirà con l’inaugurazione della mostra fotografica di Giancarla Lorenzini che, attraverso i suoi scatti, sensibilizza il problema. Questa mostra è la prima esposizione d’arte organizzata nella sede della Soms – il cui presidente è l’avvocato Piergiorgio Moretti – e dà l’avvio a una stagione espositiva. Seguirà un incontro con la psicologa e criminologa forense Margherita Carlini, responsabile degli sportelli di ascolto dei Centri di Recanati e Ancona. L’evento si concluderà con un momento conviviale: "Apericena in Rosso". Per l’intera manifestazione sarà presente il gruppo Social Catenelle. Queste contribuiranno alla raccolta fondi lanciata dalla Soms "Illuminiamo le nostre feste" destinata alla Croce Rossa Italiana a Kabul che opera e collabora con il medico Alberto Cairo.

ant. t.