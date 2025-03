Mostra e spettacoli, omaggio alle donne

Una mostra d’arte e sei spettacoli dedicati alla musica, alla letteratura e al teatro per raccontare il mondo delle donne. Ecco la sesta edizione delle "Essenze femminili in arte", iniziativa a cura della Pro loco di Civitanova alta in collaborazione con Comune e Azienda Teatri, per dare voce all’universo femminile attraverso il linguaggio delle arti. Nello spazio multimediale San Francesco arriva la mostra collettiva di pittura e scultura a cura di Clara Venanzetti, con la partecipazione degli artisti Angelita Angelini, Daria Castelli, Lorena Cerqueti, Rita Cerquetti, Mariella Corallini, Romina Madonna, Gina Moschettoni, Ena Paciaroni, Carina Pieroni, Marina Tollero, Debora Torresi, Elena Tretyakova, P Mlady e Giampiero Venturini. Al taglio del nastro di sabato, alle 16, interverranno Pina Coppola, presidente dell’Ucai di Civitanova, il critico d’arte Andrea Eletto e la reporter Priscilla Macellari. Nello stesso luogo, sempre sabato, spazio a "DonnaArmonia", esibizione organizzata in collaborazione con Civitanova Classica Piano Festival, con Francesca Di Emidio e Caterina Dionisi al pianoforte, Maria Olimpia Renna soprano e il quartetto fata di flauti. Domenica alle 17.30, il teatro Annibal Caro ospiterà lo spettacolo "Ladyvette" dedicato al mito del Trio Lescano. Sabato 15 marzo, nello spazio multimediale San Francesco ecco invece "Manifest-arti", un laboratorio di arterapia a cura di Elisa Pasquini. In serata, alle 21.15 il Civitanova Jazz festival nel teatro Annibal Caro. Il giorno seguente alle 17.30 nello spazio multimediale San Francesco ci sarà lo spettacolo di Paola Giglio "Finalmente sola". Sempre qui, si terranno la presentazione del libro "Figlie di Kalypso" di Ilaria Gobbi, in programma sabato 22 marzo alle 17.30, e lo spettacolo "Esagerate!" di Cinzia Spanò, fissato per domenica 22 alle 17.30.

f. r.