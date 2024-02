Mostra fotografica ’Il Paese’

Il centro socio-culturale e ricreativo per la terza età "Anni d’argento" di Porto Recanati, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, organizzerà per il mese di luglio una mostra fotografica dal titolo "Il Paese". A darne notizia con un post Facebook è il consiglio direttivo di "Anni d’argento", guidato dal neo presidente Paolo Bruognolo. "Questa esposizione di scatti sarà incentrata sulle tematiche della prima comunione, sport, scuola, lavoro e spettacoli – fa sapere il direttivo di "Anni d’argento" -. Chiediamo pertanto la collaborazione di tutti i cittadini a fornirci, entro i primi di giugno, tutte le foto relative ai suddetti temi". Per tale motivo, sarà possibile per chiunque "consegnare le foto direttamente nella sede del centro ‘Anni d’argento’, situato in via Paolo Sarpi, e aperto tutti i pomeriggi. Vi ringraziamo per la vostra disponibilità".