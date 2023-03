Mostra in perdita, il Comune corre ai ripari. La giunta Sclavi, con un atto di indirizzo, ha deciso di "rivedere l’allocazione della mostra ’Il volto di una città’, nel senso di trasferirla in locali di proprietà comunale". Nell’atto viene spiegato che l’esposizione, inaugurata nel luglio 2020 in alcuni locali di via Parisani, risulta "assai poco frequentata: ha comportato per le casse comunali un esborso notevole, senza un corrispondente ritorno in termini di turismo e indotto". A fronte di costi iniziali per l’adeguamento dei locali (ex negozio) per 31mila euro e di un totale dei costi di gestione (fino al 28 febbraio scorso) di 123.336,03 euro, si contano 2.364,48 euro di introiti biglietteria. "A partire da questo gennaio, a seguito dell’adeguamento Istat, i canoni di locazione hanno subìto un aumento (fino a raggiungere 3.467 euro al mese) – si legge –. In carico all’ente resta un costo medio annuale, non coperto da ricavi, di circa 40mila euro e questo onere è in aumento nel 2023 per effetto degli aumenti dei costi energetici". Quindi, "in un’ottica di razionalizzazione delle spese", è stato deciso di prevedere la cessazione del contratto di locazione, per evitare "un rischio di squilibrio di bilancio". Da contratto, la mostra di via Parisani sarà chiusa fra sei mesi; poi sarà riallocata in locali comunali. "L’obiettivo è mantenere inalterata l’offerta museale cittadina, fino a quando Palazzo Parisani Bezzi tornerà agibile – spiega l’assessore Diego Aloisi –, razionalizzando però le risorse con un grande risparmio per l’ente".