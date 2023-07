Un’esposizione fotografica inedita, sul forte legame tra uno dei maestri della fotografia contemporanea internazionale, Maurizio Galimberti, e Tolentino. In occasione del Design Terrae Festival, sabato alle 18 al Castello della Rancia sarà inaugurata la mostra "Istantanee a Tolentino: le foto di Maurizio Galimberti a San Nicola e Villa Gabrielli". È organizzata dalla Fondazione Design Terrae in collaborazione con il Comune, con un allestimento curato da Ulyana Accaramboni. Per la prima volta a Tolentino sarà quindi esposta una selezione esclusiva di Polaroid e mosaici realizzati da Galimberti alla basilica San Nicola, dalla collezione privata di Alberto Marcelletti, arricchita da alcuni scatti di Villa Gabrielli, dalla collezione privata di Franco Moschini. "Attraverso immagini e scatti esclusivi – spiega la Fondazione Design Terrae – la mostra racconterà queste due esperienze dove, a fare da protagonista, sarà l’opera di Galimberti che, per la lungimiranza e la passione di due mecenati e collezionisti come Franco Moschini e Alberto Marcelletti, rappresenta una testimonianza identitaria della città di Tolentino e non solo". La mostra sarà al castello fino al 30 luglio; è visitabile dal martedì alla domenica 10.30 - 13 e 15.30 – 19. Info www.tolentinomuseicivici.it.