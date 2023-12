Mostra itinerante dei presepi al via Torna la decima edizione della Mostra itinerante dei presepi esterni, organizzata dall'associazione Pro Cesolo e dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Si potranno visitare 17 presepi in un percorso che parte dalla chiesa di Santa Margherita. Inoltre, nella basilica di San Lorenzo in Doliolo verranno esposti i presepi realizzati dagli alunni del 'Tacchi Venturi'.