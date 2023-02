Mostra mercato di prodotti tipici, ecco il calendario

Stilato il calendario della mostra mercato di prodotti tipici "Le piazzette dei mestieri e dei sapori", promossa a Tolentino dalla Copagri in collaborazione con la Cna di Macerata. Si svolgerà in piazza della Libertà la seconda domenica di ogni mese: 12 marzo, 16 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 10 settembre, poi per la Festa del Perdono di San Nicola il 17 settembre 2023 (in questo caso non in piazza), 8 ottobre, 12 novembre, 8 e 10 dicembre. La giunta ha autorizzato anche per quest’anno lo svolgimento in quanto "oltre a richiamare un gran numero di visitatori, mette in relazione diretta i consumatori con le aziende del territorio e permette l’acquisto di prodotti delle eccellenze artigianali locali e dell’agricoltura biologica", spiega l’ente.