Mostra, musica e cibi tipici al ’Ciacco bistrò’: l’idea del consigliere comunale Crocetti

Una mostra fotografica, un’esibizione musicale, una degustazione di prodotti tipici e tanto altro. Tutto nello stesso appuntamento, alle 12.30, dal titolo ‘Jump to fame’, che si terrà oggi al ‘Ciacco bistrò’ di viale Matteotti. L’iniziativa del consigliere comunale Gianluca Crocetti coinvolge il pianista Loris Spinsante, il cantante Manuel Gaudenzi e lo showman Giodi Freddy (Giordano Concetti, ndr), entrambi partecipi alle passate edizioni di ‘Tu si que vales’ e vincitori di alcuni premi durante le medesime apparizioni. "Gioddi Freddy, lo showman molto apprezzato dal pubblico televisivo, si esibirà in un tributo a Freddy Mercury – spiega Crocetti –, accompagnato dalle note del pianista Loris Spinsante e del re delle cover Manuel Gaudenzi. Completerà il mago della fotografia artistica Paolo D’Angelo che presenterà una collezione di ritratti". Sarà presente anche la ‘content creator’ SerEnArA, autrice di contenuti di successo sul social ‘Instagram’. Musica, spettacolo, fotografia e palati fini con prelibatezze del territorio e la degustazione del ‘Gin del Conero’, prodotto dallo stesso Spinsante. "Sono onorato di avere con me tutti questi personaggi – prosegue Crocetti –, il format sarà lanciato a livello nazionale ed è importante anche ai fini della valorizzazione della nostra terra. Cultura pop da un lato, prodotti culinari dall’altro in un mix che spero si riveli vincente". Per info 0733.1871621.