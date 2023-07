Mostra, musica e show dal vivo Conto alla rovescia per Rocksophia

di Francesco Rossetti

Da Tina Turner a Madame, passando per Patti Smith e Gianna Nannini, fino a Lucio Battisti, Jim Morrison e molti altri. "Un filo rosso tra Apollineo e Dionisiaco". Ecco la terza edizione di Rocksophia, declinazione musicale di Popsophia organizzata da Evio Hermas e Lucrezia Ercoli con il Comune di Civitanova in programma da giovedì 27 a domenica 30 luglio. "È molto più che un festival, una produzione culturale con spettacoli creati appositamente, unici ed inediti e una mostra che è al passo con le novità tecnologiche". Queste le parole scelte dal sindaco Fabrizio Ciarapica nel commentare le quattro date, durante la presentazione che si é svolta martedì sera nella palazzina sud del Lido Cluana. È qui che si terrà l’inaugurazione della mostra alle 18.30 di giovedì, in un pomeriggio dedicato alle nuove tecnologie nell’arte con l’autrice di Rai cultura Maria Agostinelli. A seguire Evio Hermas Ercoli assieme agli sviluppatori di MeGA Massimo Macellari, Alessandro Nardi, Leonardo Nardi, Riccardo Preterossi e Mirko Verdecchia. Alle 21.30, Lucrezia Ercoli (nella foto) presenterà il tema dell’edizione "Apollineo e dionisiaco" assieme a Raffaella Arpiani, docente e autrice del canale Youtube che approfondirà la figura di Picasso a cinquanta anni dalla morte, mentre Federico Pazzagli, direttore generale della rivista d’arte Exibart.com, parlerà di come "Comunicare l’arte al tempo dei social media".

L’indomani una giornata dedicata all’analisi delle donne del rock e della musica: Tina Turner protagonista con un tributo a cura di Effort spazio Danza di Giosy Sampaolo, a seguire le lectio del filosofo Alessandro Alfieri. Noemi Serracini, voce di Radio Due, parlerà invece di Patti Smith. Dal Lido Cluana ci si sposterà al Varco sul mare, dove alle 21.30, ci sarà spazio per il philoshow sulle voci delle dame della musica italiana, da Gianna Nannini a Loredana Bertè, Rita Pavone e Mina fino a Madame. Qui i contributi saranno della critica musicale Claudia Bonadonna e della filosofa Ilaria Gaspari. Il sabato è dedicato a Lucio Battisti, a ottanta anni dalla nascita con gli approfondimenti di Enrico Casarini e Ivo Stefano Germano nel pomeriggio (Lido Cluana) e, in serata, di Marcello Veneziani (Varco sul mare). Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones e Amy Winehouse sono i personaggi di cui si dibatterà nell’ultima giornata di Rocksophia, in calendario domenica 30 (Lido Cluana). Fabio Cantelli, ex capo ufficio stampa di San Patrignano e scrittore, sottolineerà i nessi fra musica e dipendenza e Davide Sisto "tanatologo" e studioso della dimensione filosofica e culturale parlerà dell’hard rock tra tabù e redenzione. La terza edizione di Rocksophia termina con la serata del Varco sul mare dove sarà Carlo Massarini a intrattenere il pubblico con i video tratti da documentari ed esibizioni live di canzoni.