"Mostra nei locali comunali, abbiamo rispetto per i soldi dei cittadini"

"Abbiamo rispetto per i soldi dei cittadini". La maggioranza di Tolentino Popolare interviene sulla mostra "Il volto di una città" di via Parisani. L’amministrazione ha deciso di prevedere la cessazione del contratto di locazione per evitare "un rischio di squilibrio di bilancio", con la volontà di trasferire l’esposizione in locali di proprietà comunale. "A inizio 2020 il Comune aveva firmato il contratto per i locali destinati a ospitare la mostra in via Parisani – dice il gruppo di maggioranza –. L’ex vicesindaco Silvia Luconi e l’ex assessore Silvia Tatò erano convinte dell’importanza di questa iniziativa. Vediamo bene i costi. Costo per ogni anno, tra affitto e mantenimento della struttura: 40mila euro, a cui si aggiungono 30mila euro di soldi pubblici spesi, anche se sarebbe meglio dire mal utilizzati, dall’amministrazione Pezzanesi-Luconi per adeguare il locale di un privato. Totale uscite per tre anni 150mila euro; totale entrate per tre anni meno di 2.500 euro. Non serve essere competenti in economia per vedere che il ritorno economico non è stato affatto significativo. Un’analisi approfondita della gestione della mostra e dei fattori che hanno contribuito alla scarsa frequentazione avrebbe potuto essere utile per capire come migliorare. Chi parla tanto di competenze non ha fatto scelte oculate (…); non serviva arrivare al terzo anno per capirlo. Si invita la minoranza di destra ad evitare di distorcere la realtà e a mostrare nei fatti un atteggiamento più umile e collaborativo".