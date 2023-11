Mostra per il centenario del monumenti di Tonnini

È stata organizzata dalla sezione matelicese dell’Anmig, l’associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, la mostra dedicata al centenario del monumento ai caduti, realizzato dallo scultore Giuseppe Tonnini e inaugurato il 21 ottobre 1923 all’ingresso dei giardini pubblici. L’esposizione, allestita nei locali di vicolo Cuoio I, verrà inaugurata oggi alle 17, nella ricorrenza della festività dell’unità nazionale e delle forze armate. Come spiegato dal presidente matelicese dell’Anmig, Nando Cingolani (nella foto), "si tratta di una ricorrenza non da poco perché rappresenta il luogo delle solenni cerimonie patriottiche che ogni anno si celebrano in città e dimenticarne il significato simbolico sarebbe grave per le future generazioni e per la tragedia che si cela dietro ad esso. Infatti fu inaugurato al termine della Grande Guerra con unacerimonia il 21 ottobre 1923, che, tra le altre autorità, annoverò tra gli oratori anche il sindaco di Ancona, Enrico Guido Fabi, capitano in congedo. Il monumento, opera dello scultore Giuseppe Tonnini fu realizzato nella parte bronzea con i cannoni sottratti all’esercito austro-ungarico".

Matteo Parrini