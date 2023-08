Mostra su Sante Monachesi, visite per over 65 e attività per bimbi

Proseguono gli appuntamenti tematici a cura di Sistema Museo dedicati alla mostra "Sante Monachesi tra Macerata e Parigi", allestita a palazzo Buonaccorsi. Domani alle 17.30 è in programma la seconda visita guidata dedicata al pubblico over 65: uno tour per scoprire insieme l’arte di Monachesi in maniera rilassata e aperta al dialogo. La visita guidata è compresa nel costo del biglietto d’ingresso al museo. Giovedì alle 17 ci sarà Laboratorio Agrà: un’attività creativa per ragazzi e ragazze dai 6 ai 10 anni, per scoprire l’arte futurista di Sante Monachesi. Il laboratorio ha un costo di 5 euro a bambino. Info e prenotazioni: 0733.256361 o [email protected]. La mostra, le collezioni del palazzo e il Museo della carrozza sono visitabili con un unico biglietto tutti i giorni, tranne il lunedì (10-13) e (15-19).