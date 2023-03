Mostra sull’arte nelle Marche fra gli anni Settanta e i primi del Duemila

L’Accademia di Belle Arti annuncia l’apertura della mostra ’Quando i colori raccontano. L’arte nelle Marche fra gli anni Settanta e i primi Duemila’ in programma per martedì, alle ore 17, alla GABA.MC, la galleria dell’Accademia. Fra gli eventi del cinquantesimo, questa mostra, curata da Vittoria Coen e M. Letizia Paiato, offre uno spaccato sull’arte nelle Marche negli ultimi trent’anni del secolo scorso che, grazie al lavoro di visionari e pionieri come Roberto Rossini, ha visto il diffondersi in regione dei linguaggi più moderni dell’arte nazionale e internazionale dell’epoca. Una testimonianza, dunque, di come l’impegno di Rossini abbia contribuito alla diffusione dell’arte più moderna.