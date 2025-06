Mostra tra pittura e fotografia in favore dei malati di Alzheimer

"Vogliamo unire pittura e fotografia. La mostra ‘Insieme’ nasce dalla nostra amicizia e va in favore delle associazioni che si occupano di Alzheimer". Mirco Gatrillo e Alberto Bonifazi, rispettivamente pittore e fotografo, entrambi tolentinati, sono in mostra agli Antichi forni fino al 6 luglio. Gatrillo spiega: "La mostra è una collaborazione che volevamo da tempo. Oltre ai miei quadri e alle fotografie di Alberto, ci sono opere fotografiche sulle quali io ho dipinto, così come ho fatto su ritagli di giornale o vecchie locandine. Crediamo sia importante puntare un faro su problemi come l’Alzheimer, a cui faremo una donazione". Bonifazi racconta i suoi scatti: "Le foto sono state realizzate in giro per il mondo, in Nepal, Etiopia, India. Sono un’ottantina. Le più particolari, tra le varie tecniche realizzative, sono le istantanee con le collisioni delle gocce d’acqua, o quelle scattate con una macchina modificata per l’infrarosso". All’inaugurazione era presente, con la vicesindaco Francesca D’Alessandro e la consigliera regionale Anna Menghi, Emanuela Berardinelli, che presiede l’Afam e spiega che "abbiamo un progetto nazionale, ‘città amica della persona con demenza’, che ha visto Macerata come pilota. Il nostro logo è stato generosamente realizzato da Gatrillo, che da sempre è vicino all’associazione".