"Mostra trasferita, era un investimento"

L’ex assessore alla cultura e attuale consigliere di minoranza Silvia Tatò, insieme alle colleghe di Tolentino nel Cuore, replica alla maggioranza Tolentino Popolare sulla dismissione della mostra "Il volto di una città" di via Parisani. "I soldi spesi (che comprendono anche un contributo regionale), riguardano non solo gli affitti e le utenze ma restauri, anche molto costosi, di opere e arredi – spiega Tatò –, oltre a comprendere allestimenti, impianto di allarme, antincendio e antintrusione. Per individuare la sede, che volevamo in centro storico, in assenza di locali comunali agibili, fu fatto un bando pubblico nella massima trasparenza. L’intenzione era portare persone a visitare il centro e trovare una posizione, diversa dal magazzino, per i nostri beni storici in attesa dei lavori post-sisma che avrebbero interessato le sedi originarie. L’allestimento è stata l’occasione per restaurare vari pezzi preziosi; tra questi, "l’arazzo delle tre Grazie" attribuito al Lucatelli. Nella mostra, per la prima volta in città, è stata introdotta la visita immersiva, che permette di visitare, anche se in modo virtuale, palazzo Parisani Bezzi con il Museo napoleonico ora che, a causa del terremoto, sono chiusi al pubblico. Avere cura del patrimonio artistico vuol dire anche investire denaro pubblico. Questo, speso in valorizzazione e tutela del patrimonio, costituisce un investimento e non può essere definito ’denaro mal utilizzato’. Un trasferimento di certo comporterà ulteriori spese per il riallestimento e l’adeguamento dei nuovi locali ai vincoli dettati dalla normativa".