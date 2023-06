Mostra un bonifico e chiede i contanti Sventato il raggiro all’assicurazione

Tenta per due volte la truffa all’agenzia assicurativa, ma si ritrova nei guai. È successo giovedì della scorsa settimana. Un 28enne si è presentato nell’ufficio, ha mostrato un bonifico al titolare dell’agenzia e ha chiesto di avere i soldi in contanti. Il titolare però ha riconosciuto il ragazzo, che il giorno prima si era presentato chiedendo la stessa cosa. Questa volta non ha avuto esitazioni, è partita la chiamata alla centrale operativa della polizia locale e una pattuglia è subito andata sul posto. Il 28enne è stato accompagnato al comando. Gli agenti lo hanno identificato, scoprendo che il giovane, domiciliato in città, aveva già diverse segnalazioni da parte delle forze dell’ordine. Per lui è partita la denuncia per truffa.

"Da parte dell’amministrazione c’è particolare attenzione alla popolazione anziana e fragile che è maggiormente soggetta alle truffe e stiamo lavorando con il progetto Protetti Insieme per sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema", ha commentato l’assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro. "Stiamo portando avanti campagne di sensibilizzazione mirate per il contrasto alle truffe, specialmente nei confronti degli anziani – ha aggiunto l’assessore alla sicurezza e alla polizia locale Paolo Renna –. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è di denunciare e segnalare ogni tipo di situazione anomala".

"Invito tutti i cittadini che si rendono conto che stanno subendo una truffa o un raggiro a contattare le forze dell’ordine che intervengono immediatamente – ha aggiunto il comandante della polizia locale Danilo Doria (nella foto) –. Un ringraziamento alla pattuglia che ha gestito nel migliore dei modi e con celerità la situazione fino alla denuncia del truffatore". Negli ultimi tempi in città si sono verificate diverse truffe che hanno avuto come vittime delle persone anziane. Quella che, forse, ha più colpito ha visto nel mirino una 93enne in via Roma: per fortuna, però, l’intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare i due truffatori, che erano riusciti a spillare soldi all’anziana.