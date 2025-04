Mostre, dibattiti e laboratori . Cinque giorni di lavoro per la pace

Sul tema della pace e dei diritti, da oggi al 13 aprile al Lido Cluana, mostre, dibattiti, eventi musicali, laboratori per bambini. Una iniziativa promossa dall’Università della pace e dalla rete ‘Civitanova per la pace’, col patrocinio del Comune e la collaborazione del Magma-Museo Archivio Grafica Manifesto. Domani, alle 18.30, inaugurazione delle esposizioni nella palazzina sud, con il Magma che ha messo a disposizione manifesti della mostra Fack War. L’Anpi ha invece curato la mostra fotografica ‘CitaNo alla guerra. I bombardamenti a Civitanova nel 1943/1944’, che raccoglie gli scatti dell’allora giovane Fabio Galeazzi a cui seguirà un approfondimento venerdì, alle 18, con un intervento del professor Claudio Bernacchia.

A seguire, lettura di poesie e sonetti del partigiano Pietruccio Cerquetti da parte di Emilia Bacaro, accompagnata dalla violinista Cecilia Regini. ‘Oltre la violenza. Le difficoltà e le opportunità per la pace tra Palestina ed Israele’ è invece il titolo dell’incontro pubblico, organizzato dall’Università della pace domani alle 21 con la presenza di David Lerner, giornalista e ricercatore alla Reuters Institute for the Study of Journalism dell’Università di Oxford, e di Meri Calvelli, direttrice del Centro Culturale VIC di Gaza, che si collegherà in diretta dalla Palestina. I due relatori approfondiranno la drammatica situazione in questa area coadiuvati dal giornalista italo-siriano Asmae Dachan (nella foto). Sempre venerdì, alle 21, musica protagonista con ‘Voci per la pace’ e Primigenia Folk Lab, condotto da Serena Abrami e con la partecipazione di Renzo e Francesco Morreale (Il Palco). Ai bambini è dedicato il pomeriggio del 12 aprile; due laboratori gestiti da Amnesty International e Emergency coinvolgeranno il Gruppo Scout di Civitanova Alta e i lavori dei piccini faranno da cornice, domenica alle 17, all’incontro pubblico ‘Costruire la pace con mezzi di pace’ con ospite Lisa Clark, vice presidente dell’associazione Beati costruttori di pace e attivista di Ican, la campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari che ha ricevuto nel 2017 il premio Nobel per la pace. Sarà accompagnata da Roberto Mancini dell’Università di Macerata.