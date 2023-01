Mostre e fiere a New York e Montecarlo

Vitaliana Acciarri è una nota antiquaria di Civitanova, che ha operato negli anni passati dapprima in Corso Umberto I, vicino alla Carima, poi in Via Cecchetti. Attualmente è attiva in Via Vela. "Ma dal 2021, a seguito del Covid – ci ha detto – ho avviato anche l’e-commerce, che sta dando buone soddisfazioni". Originaria di Colli del Tronto, il paese di Tullio Pericoli, si è diplomata presso il Liceo Scientifico di Ascoli Piceno, quindi ha frequentato per due anni la Facoltà di architettura a Pescara. "Però mi sono gettata ben presto nel settore commerciale dell’antiquariato, che è stato sin da giovane la mia passione. Così ho preso parte negli anni a fiere di settore in tutto il mondo: Montecarlo (per 13 anni), New York, San Francisco, San Pietroburgo. In Italia a Parma, Assisi, Lecce, Modena, Verona, Milano, Venezia ed in Trentino", conclude.

Ennio Ercoli