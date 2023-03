Mostre e incontri per i 100 anni dello Scientifico

Partiranno il primo aprile le iniziative per festeggiare i cento anni del liceo scientifico "Galilei". Appuntamento in piazza della Libertà per un flash mob degli studenti, coordinato dai docenti di Scienze motorie, seguirà la simulazione delle onde sismiche, a cura del dipartimento di Scienze, con la collaborazione del geologo Piero Farabollini, docente dell’Università di Camerino. Poi, a gruppi, si potrà visitare la mostra di Scienze, allestita nel foyer del teatro Lauro Rossi e, dulcis in fundo, l’accesso al tavolo di Poste italiane, opportunamente allestito in teatro, per l’annullo filatelico della cartolina affrancata, realizzata dal liceo, su disegno del professor Maurizio Bravetti. Le attività, illustrate agli studenti dalla dirigente Roberta Ciampechini, proseguiranno fino al 16 dicembre, data della serata di gala prevista al teatro a cui parteciperanno gli ex allievi che si sono distinti in ambito lavorativo e che avranno il piacere di ricordare gli anni formativi del liceo. Il 5 aprile, alle 17.30 nella biblioteca Mozzi Borgetti, invece, spazio alle riflessioni filosofiche dal titolo "Galileo Galilei tra scienza, arte e fede", a cura del Dipartimento di Storia e Filosofia della scuola. Il 14 aprile, invece, ospite del pomeriggio di studi nella sala "Giovannetti" di via Gramsci, sarà Francesco Vissani, ex allievo e dirigente di ricerca ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn, che parlerà de "Il Galilei e la fisica: 100 anni tra curiosità e paradossi". Nella stessa giornata la sede succursale di via Gramsci accoglierà quanti vorranno conoscere la mostra di fisica "Cose mai viste, l’esperienza straordinaria di Galileo Galilei", curata dagli "Amici del Liceo". Il 10 maggio, con "Centarte", gli studenti esporranno opere realizzate con i docenti di disegno e storia dell’arte nella sala Giovannetti e in Galleria Scipione. Le iniziative riprenderanno il 10 ottobre con un pomeriggio letterario dal titolo "La Marca della poesia", con la partecipazione di Filippo Davoli e del dipartimento di Lettere del liceo. Il primo dicembre, alle 21 al teatro Don Bosco, spazio al musical "Il nostro Galileo" che vedrà protagonisti gli studenti, coordinati del regista Giuseppe Riccardo Festa.