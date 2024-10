Mostre e musica per il festival dei vincisgrassi

Degustazioni, incontri, street food, musica, trekking, chef stellati e mostre. Domani e dopodomani a San Ginesio torna il festival dei vincisgrassi. Non solo una celebrazione gastronomica, ma un vero e proprio viaggio nella storia, nella cultura e nelle tradizioni. Al centro, ovviamente, i vincisgrassi alla maceratese (dal 2022 specialità tradizionale garantita). Ricco il calendario. Domani alle 15.30, Confartigianato organizza Cammini Artigiani, una passeggiata alla scoperta di odori e sapori della tradizione con la visita al pastificio artigianale Terra Nostra; dalle 16 il loggiato dell’Ex Municipio in via Capocastello si anima con Vincigames, un pomeriggio dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni e alle loro famiglie.

Alle 16.30 l’ostello comunale apre le porte al Villaggio dei Sapori, dove i produttori locali offriranno degustazioni e racconteranno le storie dietro le loro eccellenze. Alle 17, al Loggiato dei Lumi, sarà inaugurata la mostra fotografica "Seduzioni" di Renato Gatta (visitabile anche dopodomani nelle fasce orarie 10.30-12.30 e 15.30-19.30).

Alle 17.30 l’auditorium Sant’Agostino ospiterà il convegno "Ti racconto una storia…da leccarsi i baffi!", con esperti, accademici e professionisti. Tra i relatori, l’assessore regionale alle attività produttive, Andrea Maria Antonini, il docente Unimc Pierluigi Feliciati, il docente Unicam Marco Giovagnoli, Leonardo Lupinelli, docente e membro dell’Associazione Cuochi Macerata, Giocondo Anzidei, referente dei Presìdi Slow Food Marche, Jonathan Arpetti e David Miliozzi, Deborah Iannacci "Trippadvisor" e la food blogger Daniela Rinaldi. Dalle 18 street food all’ostello, alle 19 il Ludwig Strasse di Castelraimondo, in collaborazione con la Pro Loco di San Ginesio, inaugurerà lo stand gastronomico "Vincisgrassi e dintorni".

Il tutto accompagnato da musica dal vivo. Dopodomani alle 10 trekking urbano "Passeggiando per il Borgo" (prenotazioni 0733.652056). E ancora, tanti altri appuntamenti fino alle 18.30, quando al ristorante albergo Centrale ci sarà l’"AperiVinci", un aperitivo gourmet curato dallo chef stellato Enrico Mazzaroni, in collaborazione con il ristorante Il Tiglio di Montemonaco. Un momento esclusivo per deliziare il palato con creazioni culinarie d’autore. I posti sono limitati (prenotazione su www.mymarca.it).