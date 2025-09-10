Mostre, eventi e talk sulla fotografia

Mostre, eventi e talk: da sabato al 5 ottobre il centro storico Tolentino diventa teatro di scambio culturale e meta di visitatori amanti della fotografia con il concorso internazionale/festival "Impressum Photo Award" organizzato dall’associazione Hub62029. Il programma è stato presentato dalla presidente Arianna Iommi con la vicepresidente Maria Paola Giorgi nel corso di una conferenza, alla presenza del sindaco Mauro Sclavi, degli assessori Benedetta Lancioni e Fabio Tiberi e del consigliere comunale Luigino Luconi.

Si potranno ammirare nove mostre, dislocate in varie sedi del centro, come i palazzi Sangallo, Porcelli e Benadduci; la mostra collettiva con le migliori 85 foto selezionate per il concorso Impressum 2025 (15 per ogni categoria, 10 per la categoria humor su 1156 foto iscritte), le personali di Chiara Felmini, Lorenzo Cicconi Massi, Davide Marrollo, Roberto Marchegiani, Alberto Bonifazi, Giuseppe Capriotti e la mostra collettiva della Fototeca comunale di Morrovalle. Inoltre, al foyer del Politeama, verranno esposte le migliori foto dell’edizione 2024 del concorso Impressum. La giuria tecnica del concorso ha visto la presenza di fotografi di livello nazionale a internazionale, come la Felmini, Vanessa Illi, Marchegiani, Marrollo, Giovanni Marrozzini e Andrea Rotili. Le esposizioni apriranno le porte sabato con la cerimonia di inaugurazione, alle 17 a Palazzo Sangallo.

Per i Talk il programma prevede come ospiti Edoardo Catini che parlerà di fotografia analogica, Giuseppe Capriotti che parlerà invece di astrofotografia e astronomia, Roberto Marchegiani di fotografia naturalistica, come pure lo staff di Photonica3; Guido Guidi il 4 ottobre, alle 16.15, converserà con Pippo Ciorra al Politeama. Il 21 settembre, alle 16.15 a Palazzo Benadduci, Marrozzini tratterà la fotografia di reportage. "La città sarà viva – ha spiegato la presidente Iommi –, molte persone si fermeranno a dormire qui. Quest’anno poi è prevista una collaborazione anche con il liceo della comunicazione Filelfo per la parte dell’accoglienza e dei social. Siamo già a lavoro per la prossima edizione".

L’ingresso sarà gratuito per gli associati e ridotto con i tolentinati; permetterà di visitare anche Miumor e la mostra della Biennale. Con alcune delle fotografie più meritevoli presentate al concorso e alla mostra Impressum, verrà inoltre realizzato un calendario per l’anno 2026, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza ad un ente del terzo settore. Il programma completo www.impressumphotoaward.it e sulle relative pagine Facebook e Instagram.