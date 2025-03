Mostre, incontri e laboratori. Tre giorni targati Unifestival

Tre giorni di cultura, arte e innovazione con l’11esima edizione dell’Unifestival, patrocinato dal Comune: da martedì a giovedì prossimi workshop, talk e mostre esploreranno il tema "Le espressioni della creatività", proposti dalle liste studentesche e da gruppi di studenti. Si parte martedì alle 17 nella sala conferenze di Economia (piazza Strambi), con "Vino. La creatività nella tradizione" di Azione universitaria: un viaggio enologico, come spiega lo studente Salvatore Amicucci, al fianco del docente e presidente regionale Fai, Giuseppe Rivetti, e del giornalista Carlo Cambi. Al termine degustazione a cura della cantina "I tre filari" con l’enologo Sergio Paolucci e in collaborazione con Tuttincluso.

Nell’aula 2.7 di Economia, alle 17, "Startup night - StartMeUp students", laboratorio proposto da Sum Unimc in collaborazione con Spazio Marche aps per "sperimentare la creazione di una start up", riprendendo le parole di Tommaso Lorenzini. Sempre martedì alle 17 in aula Proietti (via Garibaldi 20), al via le iniziative di Officina universitaria con "LiberaMente: mani che creano, menti che cambiano", descritte da Stefano Di Carlo: Maicol&Mirco (Michael Rocchetti) sarà ospite dell’evento dedicato al fumetto con i suoi "Scarabocchi"; mercoledì alle 17 talk con "Scopertine", progetto famoso sul web per reinterpretare le copertine dei libri in chiave ironica e provocatoria. Giovedì alle 17 agli Antichi Forni laboratori di ceramica, serigrafia e collage con realtà artigianali locali. Proposta di Obiettivo studenti, riportata da Luigi Franchellucci, è la mostra "1914, qualcosa di nuovo sul fronte occidentale" dedicata alla tregua di Natale durante il primo conflitto mondiale e visitabile nelle tre giornate di festival a Giurisprudenza. Mercoledì alle 17 agli Antichi Forni conferenza-laboratorio "Trame di sostenibilità" sull’arte della tintura naturale, a cura delle studentesse Alice Salta e Viola Ciocchini, con Giulia Alberti della fattoria La Rocca. Stesso giorno e ora per il workshop "University of unfolding unity of Macerata" alla Loggia del grano con la Scuola di studi superiori Leopardi: ospite l’artista in residenza Frank Bölter. Unimc presenterà poi, giovedì alle 17 al polo Pantaloni, i nuovi servizi per il benessere psicologico nel progetto Pro-Ben "Menti in movimento". "Tutto bene talk" sarà al teatro Don Bosco mercoledì alle 21 con l’attore Ettore Belmondo, la cantautrice Camilla Ruffini, il sarto Giulio Gigli e non solo. A condurre la serata Francesco La Gala. In conclusione il workshop di traduzione intersemiotica "Universo concentrazionario - Parte I: la casa" a cura del Teatro Rebis e della docente Maria Paola Scialdone: al centro, come spiega Eleonora Domesi, il monologo inedito in Italia di Gertrud Kolmar. Il laboratorio culminerà in un recital finale nella sala Sbriccoli del Casb, giovedì alle 21. "Un festival organizzato dagli studenti per gli studenti, che non anima solo le aule dell’ateneo ma la città – afferma il rettore John McCourt –. Quest’anno il periodo coincide con quello elettorale per Unimc, invito studenti e studentesse a votare per i loro rappresentanti". "Tre giornate all’insegna della bellezza per vivere ogni spazio di Macerata" conclude Natascia Mattucci, delegata al Welfare e presidentessa del comitato organizzatore. L’accesso agli eventi è libero, per alcuni è necessaria la prenotazione. Info su https://festival.unimc.it/.