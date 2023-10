Mostre, incontri e performance. Via ai tre giorni di Unifestival

Al via da oggi e fino a venerdì la decima edizione di Unifestival, organizzato dagli studenti. Le iniziative sono aperte a tutti, a ingresso libero. Alle 17 in via Garibaldi 20, Officina Universitaria inaugura la mostra delle opere di "Testi Manifesti" e "Militanza Grafica" con opere di artisti digitali. Seguirà talk con Lorenzo Gasparrini, blogger, attivista antisessista, e le docenti Francesca Chiusaroli e Ines Corti (modera Martina Gagliardi) su linguaggio, libertà di espressione e femminismi. Sempre alle 17 al Polo Pantaleoni il rapper ed educatore Amir Issaa terrà un laboratorio sul tema dei cambiamenti delle città, con un focus su migrazioni e climate change, che alternerà momenti di lezione frontale e performance rap. Alle 18.30 alla biblioteca giuridica in piazza della Libertà convegno di presentazione della mostra promossa da Obiettivo Studenti e dedicata al magistrato ucciso dalla mafia Rosario Livatino. Parteciperanno la curatrice Roberta Masotto di Libera Associazione Forense, il prof Claudio Lo Sterzo, il magistrato Laura Mogetta e Santo Le Pera, ex-detenuto. Dalle 18.30 fino alle 21.30 l’Orto dei Pensatori in vicolo Illuminati ospiterà la performance collettiva "Give me more space". Alle 21 al palazzo del Mutilato spettacolo del Teatro Rebis, con Andrea Pierdicca, per la regia di Andrea Fazzini e introduzione di Maria Paola Scialdone, "Minotaurus. Ballata per mostro solo": lettura drammatizzata tratta dall’omonimo poema di Friedrich Dürrenmatt. Info: unifestival.unimc.it.