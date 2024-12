Mostre, mercatini e laboratori. Al via gli appuntamenti di Natale nel borgo medievale di Sarnano

Musica, dolci natalizi e l’accensione del grande albero in piazza della Libertà e delle luminarie in tutto il paese. A Sarnano ha preso il via il Natale con l’apertura della pista di pattinaggio che la sera di santo Stefano ospiterà la Tombola a cura della Pro-Sarnano. "Un ringraziamento – ha detto il sindaco Fabio Fantegrossi – a tutti coloro che hanno lavorato per eventi e novità". Circa quindici gli appuntamenti in programma. Riconfermati il "Concerto di Capodanno" della Monti Azzurri New Band e la 18ª edizione della "Corsa di Babbo Natale" (Atletica Avis Sarnano). Tra le novità, il presepe vivente nel borgo medievale, la mostra fotografica retrospettiva Sarnano (200 fotografie stampate alla fine degli anni ‘70 dall’allora Azienda di Soggiorno), e la Tombolissima di Capodanno con un montepremi di 2.100 euro con l’associazione sportiva S.S. Sarnano, preceduta dallo spettacolo "Alice e il Mago". Il "Capodanno in piazza", affidato alla neo associazione 6.5, prenderà il via nel pomeriggio del 31 dicembre in piazza della Libertà, allestita con drink point e area food con posti a sedere, dove si esibiranno Clown Penny, Mister Magic, Piero Massimo Macchini, Notte Italia Paolo Petrini, Multiradio dj set Giusi Minnozzi/Alessio Beat ‘70/80/90 e Dj Dok.

Il "Santa Claus Bus" sosterà venerdì 27 dicembre in piazza; la mostra "Il Natale di una volta" alla pinacoteca comunale a cura dell’associazione L’Ospite, e "Lotto Reale", gioco tradizionale natalizio. Per i più piccoli: domenica 15 "Il Segreto di Babbo Natale", spettacolo con attori e pupazzi; "Posta per Babbo Natale" la domenica successiva e il giorno della Befana "Chi cerca trova" caccia al tesoro con indovinelli e filastrocche. E ancora, "Memorie in Scena - Il teatro di Sarnano attraverso le generazioni" a cura del Circolo di piazza Alta, il "Concerto dei Pueri Cantores" all’Abbazia di Piobbico e "Regalart – Natale dentro le Mura, viaggio nel cuore del centro storico con artisti e artigiani.