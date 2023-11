Mostre, presepi e realtà virtuale: le luci saranno anche per terra

Natale per tutta la famiglia a Tolentino. Dalla grotta del Grinch ai tradizionali presepi, dai viaggi nella realtà virtuale alla Corsa dei Babbi Natale fino al Babbo Natale in Vespa (interpretato da Riccardo Lombardelli del Doppiatore marchigiano), passando per mostre, mercatini, concerti e appuntamenti sportivi. Il cartellone di "Tolentino...destinazione Natale", che si può trovare con tutte le date e gli eventi sul sito del Comune, è stato presentato ieri in conferenza al Politeama dal sindaco Mauro Sclavi, con i consiglieri delegati Fabio Borgiani e Fabio Montemarani, la vicesindaco Alessia Pupo e gli assessori Fabiano Gobbi, Elena Lucaroni, Diego Aloisi e Flavia Giombetti.

Si parte domani con l’inaugurazione alle 15.30 della mostra degli ospiti del CentroArancia allestita alle Gallerie Sangallo e la presentazione, al Politeama alle 21.15, del libro di Andrea Mosca "Tolentino via vai – L’odonomastica fuori le mura". Sabato alle 18, in piazza della Libertà, accensione delle luminarie e animazione con Multiradio; domenica, dalle 10 alle 20 in piazza Togliatti, "Aspettando il Natale", mentre l’8 sarà acceso il grande albero in piazza della Libertà sulle note dai bambini dei cori degli istituti Don Bosco e Lucatelli. Dal 9, in centro storico, il Trenino Grinchmas accompagnerà grandi e piccini in giro per le vie della città.

E questo è solo l’inizio, fino a domenica 7 gennaio. "Grazie all’Assm, i parcheggi saranno gratuiti il sabato pomeriggio e i festivi, da questo sabato fino all’Epifania – ha evidenziato Borgiani –. Oltre a quelli di cintura, già gratuiti il sabato pomeriggio. Per quanto riguarda le luci abbiamo cercato, come l’anno scorso, di illuminare il più possibile la città. E dove non è possibile appenderle per i cantieri post-sisma, le mettiamo a terra". "Quest’anno ricorrono gli 800 anni dal primo presepe di San Francesco – ha aggiunto Montemarani –, così abbiamo pensato a due presepi: uno a Palazzo Sangallo realizzato da Alberto Taborro e Sandro Brillarelli; un altro nella Galleria Europa, donato alla città dall’associazione AmiciPer, e fatto da Giancarlo Cegna e Ilio Scarpacci, in collaborazione con Andrea Merlini, Alessio D’Aniello, Alessandro Nardi e il sottoscritto". La Pupo ha ricordato la seconda tappa del circuito nazionale Gold Cup Shoot Boxe e la 19esima edizione del Torneo Botte di Natale al Palasport (17 dicembre), la ricorrenza dei venti anni dalla morte di Giulio Chierici. E il Babbo Natale in Vespa con Lombardelli sabato 23. Più imminente, dopodomani alle 10, alla sala lettura dell’ex centrale il Dono dei libri ai nuovi nati, evidenziato dalla Lucaroni. Per queste feste l’amministrazione e i commercianti si sono ispirati al Grinch e l’8, alle 18.30, in via Parisani sarà inaugurata la Grotta di questo folletto verde.

