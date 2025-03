’Mostre Sud’, c’è il giallo delle aree

Di chi sono le aree comprese nella lottizzazione ‘Mostre Sud’, oggi utilizzate dal Comune in funzione di piazza Nassiriya, di parcheggi, di viabilità interna alla zona commerciale e come area camper? Una domanda a cui gli uffici di Palazzo Sforza dovranno rispondere perché, per avere chiarezza sulla situazione catastale di quei lotti, il gruppo della Lega più Civici ha presentato un’interrogazione consiliare che potrebbe essere discussa alla prossima convocazione dell’assise cittadina, che verrà stabilita nella riunione dei capigruppo messa in calendario giovedì. Lente puntata su una comunicazione indirizzata al sindaco quattro anni fa. Porta la data del 24 maggio del 2021 ed è firmata da Hao Zang, legale rappresentante della Eco Srl con sede a Cesena, proprietaria di quote di quel comparto, nucleo originario della zona commerciale Aurora e su cui venne realizzato l’ex Civita Center. Nella lettera la Eco informava il Comune di Civitanova della propria disponibilità alla cessione immediata di alcune aree, secondo quanto già previsto nelle convenzioni urbanistiche stipulate tra le parti, dicendosi pure disponibile a sostenere tutte le spese notarili legate alle operazioni di trasferimento. Da alcune settimane esponenti della Lega più Civici, che pure fanno parte della coalizione che governa la città, hanno provato ad ottenere dal Comune gli eventuali atti di risposta alla lettera della Eco Srl, senza però avere avuto ancora una risposta. E, allora, la scelta di affidarsi al percorso dell’interrogazione consiliare.

"Non c’è da parte nostra nessuna intenzione di voler mettere in difficoltà l’amministrazione comunale, ma soltanto l’intenzione di capire qual è, ad oggi, la situazione urbanistica in questa zona", spiegano. Le aree che la Eco Srl si dice disponibile a cedere a Palazzo Sforza si sviluppano su una superficie complessiva di 33.000 metri quadrati e sono destinate alla viabilità, ai parcheggi e agli spazi verdi e scoperti di uso pubblico circoscritti nel perimetro di via Gronchi. Comprendono anche piazza Nassiriya e comprendono pure lo scacco destinato ad area camper.