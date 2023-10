Mostri e horror fino a tarda notte

Martedì, nel centro storico di Castelraimondo, dal pomeriggio a tarda sera, scatta l’ora di "Insidious" (ingresso libero). Mostri, performer, truccatori, tunnel horror, via delle cartomanti e pure una camera ardente, grazie alla collaborazione con l’agenzia funebre Taffo, saranno gli ingredienti. Dalle 17 spettacoli e animazione per i più piccoli: sfileranno mascherine mostruose, si farà tutti insieme dolcetto o scherzetto per le vie del paese come da tradizione accompagnati anche da trampolieri "spaventosi". Dalle 21.30 in poi, invece, spazio alla musica con i Wet Floors, rock band due volte finalista a Sanremo; a seguire, la musica celtica e rock dei Brutti di Fosco. Infine dj set. Oltre allo street food, si potrà cenare in tutti i locali di Castelraimondo. Saranno chiusi alla circolazione viale Europa e corso Italia, con allestimenti particolari in tutta la zona per un vero e proprio percorso di "paura" pensato per tutte le età.