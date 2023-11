Moto contro auto. Giovane centauro portato a Torrette

Sono ancora in corso gli accertamenti per capire la dinamica dei fatti dell’incidente avvenuto intorno alle 17 vicino all’incrocio tra via Manozzini e via Aristide Merloni, il tratto di strada urbano della provinciale Muccese 256 in direzione Fabriano. Il sinistro ha coinvolto un diciassettenne a bordo di una moto da enduro da 125cc e una signora alla guida di una Fiat Panda. Il giovane ha riportato delle fratture, mentre la conducente dell’auto è rimasta illesa. Sul posto sono i carabinieri, gli agenti della Polizia locale ed i sanitari del 118, che, hanno preferito disporre il trasferimento del giovane in eliambulanza all’ospedale di Torrette per ulteriori accertamenti.