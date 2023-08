Moto contro camion a San Severino: 50enne in eliambulanza a Torrette

Paura, ieri intorno alle 13.30, per un motociclista. L’incidente è avvenuto in località Taccoli, a San Severino, lungo la strada provinciale 361 Septempedana. L’uomo, un cinquantenne della zona, era alla guida della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che, vista la dinamica, hanno deciso di allertare l’eliambulanza per trasportare il centauro all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Dopo l’impatto era rimasto comunque cosciente. Ad effettuare i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Tolentino. I vigili del fuoco, sempre del distaccamento tolentinate, sono intervenuti invece per la messa in sicurezza dei mezzi.