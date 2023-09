Moto contro un furgone,35enne portato a Torrette

di Asterio Tubaldi

Grave incidente ieri mattina nell’incrocio fra Costabianca di Loreto, via Chiarino, che porta verso la frazione di campagna di Recanati, e la SP Bellaluce che conduce a Porto Recanati, all’altezza dell’autofficina Guazzaroni. Erano all’incirca le 9.45 quando, per cause ancora da chiarire, una moto si è scontrata violentemente prima con un furgone e poi con un’auto ferma all’incrocio. Il motociclista, un 35enne di Recanati, ha avuto la peggio in quanto nell’impatto ha subito una vasta lesione ad un arto inferiore. Per lui si è alzata in volo da Ancona l’eliambulanza allertata sia dall’automedica di Osimo che da quella infermieristica di Loreto, considerata la gravità dei traumi riportati soprattutto alle gambe. Icaro è atterrato in un campo adiacente il luogo del sinistro e i sanitari, dopo aver trattato il centauro sul posto, lo hanno trasportato, in codice rosso, all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto, oltre la polizia Stradale di Civitanova, anche i Vigili del Fuoco di Osimo. Il centauro non correrebbe pericolo di vita, ma le lesioni alle gambe sono apparse subito serie. La strada è stata chiusa al traffico in modo da permettere le operazioni di soccorso. Sono in corso, naturalmente, tutti gli accertamenti da parte della Polizia stradale per ricostruire sia la dinamica dell’incidente che individuare le singole responsabilità. Il luogo non è nuovo ad incidenti simili considerata da sempre la pericolosità dell’incrocio tanto che entro breve dovrebbero partire i lavori per realizzare una rotatoria.