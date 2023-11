Moto prende fuoco, il centauro riesce a scendere dalla sella e a mettersi in salvo Un motociclista è stato costretto a scendere dalla sella e mettersi in salvo mentre la sua moto andava a fuoco in contrada Migliarino. Probabilmente il rogo è stato causato da un corto circuito. I vigili del fuoco sono intervenuti per limitare i danni.