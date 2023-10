Moto rubata dal garage vicino al ristorante: ritrovata a Frosinone

Sefro, 3 ottobre 2023 - Rubano una moto di grossa cilindrata, dopo essersi introdotti in un garage nei pressi di un noto ristorante di Sefro e fuggono a Frosinone, nel Lazio. Ma i carabinieri di Pioraco riescono a ricostruire l’intera fuga e ritrovano il mezzo, a oltre 250 chilometri da dove è avvenuto il furto. A finire nei guai una coppia di Frosinone, appunto: un trentaquattrenne e una trentasettenne, entrambi con precedenti penali. Sono stati denunciati alla Procura di Macerata. Il furto è avvenuto a Ferragosto. I due pregiudicati si erano introdotti nel garage approfittando della confusione degli altri clienti e del fatto che i titolari fossero indaffarati a servire; erano quindi riusciti a portare via la moto. Giunti sulla strada, l’avevano fatta partire e si erano allontanati precipitosamente, facendo perdere le proprie tracce. Ora però è arrivato il lieto fine per il legittimo proprietario della motocicletta. Grazie a un lungo lavoro e alla visione di decine di telecamere di sorveglianza, i carabinieri della stazione di Pioraco sono riusciti a risalire ai responsabili e a capire dove si trovasse il mezzo. Il proprietario è tornato così (ovviamente con gioia) in possesso del maltolto.