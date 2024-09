Moto rubate trovate dai carabinieri. Due denunciati

Erano state parcheggiate fuori dall’abitazione dei proprietari le due moto, una di un certo valore, rubate l’altro giorno a Recanati e ritrovate poco dopo grazie a un’indagine lampo dai carabinieri della locale stazione.

Il proprietario di una delle due moto aveva anche lanciato un disperato appello sui social (nella foto) nella speranza di poter ritrovare la due ruote.

Quest’ultima, quella di un valore più consistente, è stata ritrovata addirittura impacchettata, come pronta per essere spedita chissà dove, mentre la seconda moto era stata nascosta in un garage in disuso di un condominio di viale A. Moro nel popoloso quartiere di Fonti San Lorenzo.

Una volta scattata la denuncia i carabinieri hanno individuato, dopo minuziose indagini con l’ausilio anche di testimoni e delle immagini della videosorveglianza cittadina, i due presunti autori del furto che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Entrambi sono maggiorenni. I due mezzi che erano stati rubati sono stati restituiti.

ast. t.