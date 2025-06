Moto vola nella scarpata, muore escursionista

Perde il controllo della moto, finisce contro il guardrail e vola nella scarpata. Incidente mortale ieri, nel primo pomeriggio a Visso, dopo la galleria che precede l’ingresso al paese. A perdere la vita il settantenne Ottavio Remondini di Copparo, in provincia di Ferrara. Il motociclista, alla guida della sua Yamaha 900, stava percorrendo la provinciale tra Pieve Torina e Visso, quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada sbandando. Dopo lo schianto con il guardrail, è finito di sotto. A causa dell’impatto, è stato sbalzato nella scarpata.

Secondo le ricostruzioni avrebbe fatto tutto da solo. È successo poco prima delle 14. Sul posto sono arrivati i soccorsi, chiamati dagli automobilisti che stavano passando sulla stessa strada. La squadra dei vigili del fuoco di Visso, con tecniche Saf (Speleo alpino fluviali), ha provveduto al recupero del settantenne, successivamente affidato al personale sanitario. Ma gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto che constatarne il decesso. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento. I carabinieri della Compagnia di Camerino hanno effettuato i rilievi. Non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Remondini aveva un’officina di riparazione di rimorchi a Copparo, nel suo paese, un Comune di 15.600 abitanti. La comunità non riesce ancora a crederci. Una disgrazia, l’ennesima, sulle strade della provincia, in particolare d’estate.