Motociclista 22enne ferito in scivolata su curva a Sarnano, eliambulanza allertata

Paura nel primo pomeriggio di ieri per un motociclista 22enne in località Stinco, a Sarnano. Il ragazzo, di Potenza Picena, intorno alle 14.45, avrebbe fatto tutto da solo, scivolando su una curva. Per fortuna è rimasto sempre cosciente, ma, per dinamica e avendo riportato una frattura alla gamba, gli operatori sanitari del 118 di Sarnano hanno allertato l’eliambulanza. Il giovane centauro è stato portato all’ospedale regionale Torrette di Ancona per i dovuti accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale (sotto la Compagnia di Tolentino). Si sono fermati anche diversi passanti e automobilisti. Non sono stati coinvolti altri mezzi.