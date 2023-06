Motociclista 60enne investito da un’auto e portato a Torrette

Un motociclista sessantenne è finito in ospedale ad Ancona, dopo un brutto incidente. Ieri intorno alle 15.30 l’uomo, di Corridonia, stava percorrendo la strada nei pressi dell’ippodromo quando, per cause ancora da chiarire, è finito contro un’auto che veniva dalla direzione opposta, condotta da un 36enne della provincia. Ad avere la peggio è stato il motociclista, per il quale i sanitari del 118 hanno chiesto il trasporto urgente in eliambulanza a Torrette: l’uomo, che indossava un casco aperto, avrebbe riportato un trauma facciale, è in prognosi riservata ma, a quanto sembra, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Mogliano.