Motociclista contro il guardrail. Finisce a Torrette un 48enne

Paura per un 48enne di Tolentino che ieri mattina, intorno alle 10.15, ha urtato il guardrail in superstrada per poi cadere a terra. L’incidente è avvenuto poco prima dell’autogrill. L’uomo stava percorrendo la SS 77 direzione monti-mare in sella alla sua moto Bmw R1150 Gs quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Un impatto violento, prima contro il guardrail e poi sull’asfalto. Subito sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che, considerata la dinamica, hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Il motociclista era cosciente e rispondeva alle domande, ma avrebbe riportato diversi traumi. È in prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ad effettuare i rilievi i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tolentino. Non sono stati coinvolti altri mezzi né persone. Il motociclista avrebbe fatto tutto da solo. La dinamica resta da chiarire; tra le varie ipotesi, che il 48enne, arrivato all’altezza dell’autogrill, abbia accostato troppo presto, in anticipo, per entrare nel piazzale. Oppure un malore o una distrazione.