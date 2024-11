Motociclisti e Bob Marley per l’addio a Elmi

Tanta commozione e tanta gente, incontenibile nella pur ampia navata della chiesa di Villa Strada di Cingoli, ieri al funerale di Fabio Elmi. Il 59enne, funzionario dell’istituto comprensivo Coldigioco-Mestica, era morto sabato scorso dopo la caduta dalla moto con cui, con un gruppo di appassionati, percorreva una strada intorno al lago di Cingoli. Il fatale incidente è avvenuto quando un branco di caprioli è piombato da una cunetta sulla carrareccia, travolgendo il pilota che, pur protetto dal casco, aveva sbattuto contro una grossa pietra. Hanno confortato la moglie Carla, i figli Marco e Giorgia, la mamma Maria Pia, la sorella Laura e i tanti parenti, durante il rito celebrato da don Fabrizio Perini, i numerosi amici in tenuta da "Enduristi feroci" (la maglia di Elmi è stata posta sopra il feretro) in corteo dalla vicina Casa del commiato. Presenti con la dirigente scolastica Emanuela Tarascio tanti insegnanti e quanti hanno conosciuto e stimato Elmi, apprezzandone i pregi caratteriali: generoso il suo impegno professionale, sportivo e nel sociale. Momenti d’intensa emotività hanno contrappuntato le letture eseguite da due componenti del team "Enduristi feroci": il saluto di uno ("Fabio, ci vedremo su al monte") ha ricordato come venivano dati gli appuntamenti per le escursioni, poi l’altro, a nome della figlia Giorgia, ne ha sottolineato una paterna, significativa espressione, "la carezza del vento sarà la sua", essendo il genitore anche un appassionato surfista. In lacrime, la moglie ha voluto porgere un ringraziamento per la confortante vicinanza al dolore per la scomparsa del marito. All’uscita, gli "Enduristi feroci" hanno salutato l’amico sulle note d’uno struggente motivo di Bob Marley.

Gianfilippo Centanni