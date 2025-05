Motociclisti in sella per i bambini dell’ospedale Salesi

Torna domenica il Raduno di moto per i bambini del Salesi, giunto quest’anno alla quindicesima edizione e promosso dal "2 Wheels 4 Benefit". Il ritrovo è a Petriolo alle 8.30, con partenza prevista per le 9.30. I partecipanti provvederanno all’iscrizione versando 15 euro: l’intero ammontare raccolto sarà devoluto in beneficenza a favore dei bambini dell’ospedale regionale Salesi di Ancona. L’iniziativa (che si svolgerà anche in caso di maltempo) è aperta a qualsiasi tipo di moto e scooter. La carovana delle due ruote a motore scivolerà fra le colline marchigiane fino ad arrivare in riva all’Adriatico, per dare una testimonianza di solidarietà e vicinanza verso tanti piccoli alle prese con gravi patologie pediatriche. Nella passata edizione furono circa 500 i centuari che aderirono al raduno e vennero raccolti ben 15mila euro.